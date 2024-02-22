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أحمد جودة - القاهرة - وادي دجلة يصطدم بالسكة الحديد وبروكسى يواجه حرس الحدود بالجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز

تنطلق السبت في الثالثة عصرا منافسات الجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز، بإقامة 5 مباريات هامة ومرتقبة.



1- وادي دجلة مع السكة الحديد



يشهد ستاد السلام لقاء صعب بين فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 39 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة أمير عزمي مجاهد برصيد 35 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول،

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق السكة الحديد على فريق بروكسي بهدفين دون رد، بينما تعادل فريق وادي دجلة مع فريق غزل المحلة سلبيًا.



2-بتروجيت مع طنطا



على ستاد بتروسبوت يلتقي فريق بتروجت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 47 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 32 نقطة.



وحقق فريق بتروجيت الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، وشهدت الجولة الماضية فريق طنطا على فريق القناة بهدف دون رد بينما تعادل فريق بتروجت مع فريق لافيينا بهدف لمثله.



3- بروكسي مع حرس الحدود



على ملعب نادي بروكسي يواجه فريق بروكسي صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد برصيد 32 نقطة فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 38 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق حرس الحدود مع فريق راية بهدف لمثله بينما تلقي فريق بروكسي الهزيمة من فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين.



4- راية مع لافيينا



يستضيف ستاد حرس الحدود لقاء صعب بين فريق راية صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حليم برصيد 29 نقطة مع فريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة احمد صلاح برصيد 37 نقطة.



وحقق فريق لافيينا الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان بهدف لمثله تعادل فريق رايةمع فريق حرس الحدود بينما تعادل فريق لافيينا مع فريق بتروجت.

وتختتم الجوله الساعة الخامسة والنصف

غزل المحلة مع القناة على ستاد غزل المحلة يلعب فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 39 نقطة مع القناة متذيل المجموعة بقياده احمد العجوز برصيد 28 نقطة.



وحقق فريق غزل المحلة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



بينما شهدت الجولة الماضية تعادل فريق غزل المحلة مع فريق وادي دجلة سلبيًا بينما تلقي فريق القناة الهزيمة من فريق طنطا بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 47 نقطة

2- وادي دجلة 39 نقطة

3-غزل المحله 39 نقطة

4-حرس الحدود 38 نقطة

5- لافيينا 37نقطة

6-السكه الحديد 35 نقطة

7- طنطا 32 نقطة

8- بروكسي 32 نقطة

9- راية 29 نقطة

10- القناه 28 نقطه