نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار التحكيم" مستحقات وزي جديد ورفع للإيقاف أخبار سعيدة للصافرة والراية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، العمل على قدم وساق من أجل تطوير وتحسين الإمكانيات الخاصة بالحكام من أجل تطوير أداء

وقررت اللجنة برئاسة فيتور بيريرا، تسليم زي جديد لحكام دوري المحترفين كما يعرف إعلاميا، أو القسم الثاني أ.

ويبلغ عدد الحكام في هذه الدرجة 70 حكما من بين حكم صافرة، ومساعدين، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك.

الحكام الواعدين

وبجانب حكام المحترفين يتسلم الحكام الواعدين الحقائب الخاصة بالاتحاد كون المعسكر تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موعد تسليم زي حكام الدوري الممتاز

ويتبقى زي حكام الدوري الممتاز، والذي يسلم حال توفره من قبل الشركة الراعية.

رفع الايقاف عن الحكام

وعلى الجانب الاخر تقرر رفع الايقاف عن 11 حكما ما بين الموسم الماضي والجاري وذلك من أجل عودتهم للمباريات من جديد.

صرف المستحقات

وتقرر صرف مستحقات جولتين فقط لحكام " المظاليم " القسم الثاني أ وب، والقسم الثالث، والكرة النسائية على أن يتم صرف باقي المستحقات بالتبعية.

ووصلت مستحقات الحكام إلى 5 أشهر منذ بداية الموسم الحالي كما أن بعض الحكام لم يحصوا على مستحقات الموسم الماضي.

