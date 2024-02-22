نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان رحيله عن بايرن.. توخيل قد يعود للدوري الإنجليزي من بوابة لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب توماس توخيل، الذي يشرف حاليًا على فريق بايرن ميونخ الألماني، عرضًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وست هام يونايتد يقدم عرضًا لتوماس توخيل

ينوي توخيل، الذي سبق له تدريب تشيلسي الإنجليزي وترك منصبه في سبتمبر 2022، مغادرة بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لتقرير من صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تلقى توخيل عرضًا من فريق وست هام الإنجليزي، وذلك لتولي مهام المدرب الحالي ديفيد مويس.

على الرغم من اهتمام توخيل بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يبدي اهتمامًا بتدريب وست هام.

من المتوقع أن ينتهي عقد مويس مع وست هام بنهاية الموسم، حيث وضعت النتائج السلبية في الآونة الأخيرة ضغطًا عليه وعلى الفريق بشكل عام.

بعد مغادرته لفريق بايرن ميونخ في الصيف، سيكون توخيل متاحًا للعروض الأخرى، ولكن مصادر قريبة منه تشير إلى أنه يفكر فقط في تدريب أحد الفرق الكبيرة في إنجلترا.

يشهد الدوري الإنجليزي أيضًا رحيل المدرب يورجن كلوب عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

هناك أيضًا عدم وضوح حول مستقبل إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، خاصة مع وجود أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

توجد شكوك حول مصير المدير الفني الحالي لنيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، كما تشير التقارير إلى إمكانية عودة توخيل إلى تشيلسي الذي يدربه حاليًا ماوريسيو بوتشيتينو.