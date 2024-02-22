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رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون من محبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024، بعدما حسم زعيم آسيا تأهله إلى تلك الدور بعد تخطي عقبة سباهان الإيران خلال المواجهة التي أقيمت اليوم على ملعب المملكة أرينا.

وتأهل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة سباهان الإيراني بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، بينما تأهل العميد إلى نفس الدور بعد الفوز على نافباخور بهدفين مقابل هدف، ونكشف لكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وعن موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا فمن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين 4 مارس القادم وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية ولكن في منطقة المملكة العربية السعودية فقط كما تنقل المواجهة قناة الكأس القطرية.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا 2024

بدأ فريق الهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2024 متواجدًا في المجموعة الرابعة وتعادل في الجولة الأولي مع نافباخور بهدف لكلا منهما وفي الجولة الثانية انتصر على نساجي بثلاثية نظيفة والجولة الثالثة فاز على مومباي سيتي بستة أهداف نظيفة وانتصر أيضا في الجولة الرابعة على مومباي سيتي بهدفين نظيفين وفي الجولة الخامسة فاز على نافباخور بهدفين دون رد وفي الجولة الأخيرة انتصر على نساجي بهدفين مقابل هدف وفي دور الـ16 فاز ذهابًا على سباهان بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي الإياب انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشوار الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024