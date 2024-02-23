نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة مونديال الأندية تطارد كريم بنزيما.. حاضر غائب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد الاتحاد السعودي فوزا ثمينا على حساب نافباخور، وذلك ضمن منافسات إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال اسيا.

وعاد الفرنسي كريم بنزيما من جديد ضمن صفوف النمور، بعد الأزمات الأخيرة لكن العودة لم تكن على قدر الامال المطلوبة.

بنزيما ولعنة المونديال

كريم بنزيما منذ احداث مونديال الأندية والتي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي على الأراضي السعودية، بات في مسلسل مستمر من الازمات.

غياب عن التهديف

وغاب الفرنسي عن إحراز الأهداف عكس بدايات الموسم، ليكون بعد 4 مباريات خاضهم منذ نهاية المونديال، لم يسجل فيهم أي هدف، ولم يقوم بأي تمريرة حاسمة، لكن المشكلة اختتمت بهدف عكسيا في شباك نابخور اليوم.

الاتحاد في مواجهة صعبة

وينتظر الاتحاد ديربي صعب في دوري ابطال اسيا، أمام الهلال والذي فاز على حساب سباهان بثلاثية مقابل هدف.

