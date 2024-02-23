نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح غدا مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وذلك بمواجهة وحيدة تجمع بين بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا.

حكام مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الغد والذي جاء بقيادة الحكم صبحي العمراوي.

ويعاون الحكم كلا من وائل شعبان مساعد أول، أسامة عبد اللطيف مساعد ثان، بينما يتواجد محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا وائل فرحان ويعاونه حمادة القلاوي.

موعد مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستقبل استاد غزل المحلة معقل بلدية المحلة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة البلدية وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.