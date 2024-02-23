نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة مصر في الجزائر: قمنا بالاطمئنان على بعثة الزمالك.. وهناك تنسيق بين السفارة والأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي المُبيض، مستشار سفارة مصر في الجزائر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت منذ قليل، مشيرًا إلى أنهم توجهوا لفندق الإقامة.

وقال المُبيض في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "بعثة نادي الزمالك وصلت إلى الجزائر وانتقلت إلى فندق الإقامة وقمنا بالإطمئنان على البعثة بشكل كامل، وشعبية الزمالك كبيرة".

وأضاف: "هناك تنسيق بين السفارة المصرية ونادي الزمالك على تجهيز ملاعب التدريب قبل مباراة أبو سليم".

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.