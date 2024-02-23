نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو سليم الليبي: نعاني من 3 غيابات هامة.. وجاهزون لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن فريقه جاهز لمواجهة نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أبو سليم الليبي: نعاني من 3 غيابات هامة

وقال الحراري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "جاهزون لملاقاة الزمالك في الكونفدرالية".

وأضاف: "استقبلنا بعثة الزمالك في المطار ونجلس معهم في نفس الفندق ونحن أخوة وفريقنا جاهز للمباراة المرتقبة".

وأضاف: "نعاني من ثلاث غيابات في مباراة الزمالك وقمنا بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي".

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.