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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما اليوم..موعد مباراة الأهلي اليوم دوري أبطال إفريقيا

يخوض النادي الأهلي، بطل مصر وإفريقيا، مباراة قوية أمام فريق ميدياما الغاني، يوم الجمعة 23 فبراير 2024، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024/2023.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي يواجه ميدياما في اختبار قوي بدوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتُعدّ هذه المباراة مهمة للغاية للأهلي، حيث يسعى للفوز بها لحسم تأهله إلى دور ربع النهائي بشكل كبير، بينما يطمح ميدياما لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل.

يتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف.

ويعتمد الأهلي على مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة، وPercy Tau، بينما يعتمد ميدياما على لاعبيه سليمان عبد الرحمن، وإبراهيم إيمورو، وRichard Boadu.



يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لحسم تأهله إلى دور ربع النهائي بشكل كبير، حيث سيصبح رصيده 9 نقاط، وهو ما سيجعل من الصعب على الفرق الأخرى اللحاق به.

بينما يطمح ميدياما لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل، حيث سيصبح رصيده 7 نقاط، وهو ما سيجعله في صراع على المركز الثاني مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلي وميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على ملعب "تي ان إي باراك" في مدينة تاراكوا الغانية.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يُعدّ دوري أبطال إفريقيا من أهم البطولات الكروية في القارة السمراء، ويُتابعه الملايين من المشجعين حول العالم. وتُعدّ مباراة الأهلي وميدياما الغاني من أهم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

و تُنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة بي إن سبورتس 6 أتش دي beIN Sports HD 6، وهي القناة الناقلة الحصرية لدوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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