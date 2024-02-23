نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يودع دوري المؤتمر الأوروبي على يد سانت خيلويزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت، المحترف بصفوفه المصري عمر مرموش، دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة أمام يونيون سانت خيلويزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك"،

وكانت قد شهدت مباراة الذهاب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليودع بذلك فريق آينتراخت فرانكفورت هذه البطولة بعد الخسارة بنتيجة 4-3 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة فرانكفورت ضد يونيون سان خيلويزي

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون تشكيل أي خطورة على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت ركلة حرة لصالح فرانكفورت في الدقيقة 45، نفذها فارس شايبي بتسديدة مباشرة، تصدى لها ببراعة حارس مرمى يونيون سان خيلويزي.

وسجل كاميرون بويرتاس أول أهداف اللقاء لصالح يونيون سان خيلويزي في الدقيقة 47، بعد تمريرة من محمد عمورة

وسدد محمد عمورة عمورة لاعب يونيون سان خيلويزي في الدقيقة 70 تسديدة قوية ولكن تصدى لها الحارس كيفن تراب.

وتمكن دنيس إيكيرت أن يسجل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون سان خيلويزي في الدقيقة 80.

وقلص إريك إيبيمبي الفارق لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 88، بعد تمريرة من فارس شايبي.