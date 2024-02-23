انت الأن تتابع خبر ميدالية فضية لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس الخميس الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتية.
وقدمت اللاعبة الضروس عروضاً مميزة قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار زين الدين، 1- 6.
وبدأت الضروس مشوارها بالفوز في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة المصرية اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدرور نصف النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.
و يستأنف المنتخب مبارياته الجمعة من خلال لاعبين اخرين .