انت الأن تتابع خبر ميدالية فضية لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ‎أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس الخميس الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في ‏الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتية.



وقدمت اللاعبة الضروس عروضاً مميزة قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين، 1- 6.



وبدأت الضروس مشوارها بالفوز في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصرية اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدرور نصف ‏النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.



و يستأنف المنتخب مبارياته الجمعة من خلال لاعبين اخرين .