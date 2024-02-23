عاجل - لاعب جديد مفاجأة للجميع.. تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - لاعب جديد مفاجأة للجميع.. تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال أفريقيا

لاعب جديد مفاجأة للجميع.. تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. استقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا اليوم. وشهدت التشكيلة مفاجأة سارة للجماهير الحمراء، حيث تم إدراج لاعب جديد يعد مفاجأة للجميع.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المدرب كولر لتحقيق الفوز وتعزيز مسيرة الفريق في المنافسات القارية. ويسعى الأهلي إلى استمرار نجاحاته السابقة وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة.

وتتوقع الجماهير بشغف ردود أفعال اللاعب الجديد ومدى تأثيره في تحقيق الأهداف المرسومة للفريق. تظل هذه المباراة فرصة حاسمة للأهلي لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في المجموعة، وبالتالي، يأمل الجميع في رؤية أداء قوي وتحقيق الفوز للمضي قدمًا في رحلة البطولة الإفريقية.

وبفضل تحقيقه لست نقاط واحتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، يدخل النادي الأهلي مباراته أمام ميدياما وهو متفوق ومتسلح بالثقة. يعكس تلك النقاط الست التي حققها الفريق فاعليته في المنافسات، وتجعله يحتل الموقع الأفضل في المجموعة.

على الجهة الأخرى، يدخل خصم الأهلي، ميدياما، اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد أربع نقاط. وبناءً على خسارته في اللقاء السابق، يجد الأهلي في هذا الوضع فرصة للاستفادة من تراجع منافسه وزيادة الفارق في جدول الترتيب.

ويتوقع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن يكون الفريق جاهزًا لتحقيق مفاجأة جديدة والاستمرار في مسلسل الانتصارات. يعتبر الفوز في هذا اللقاء فرصة ذهبية لتعزيز موقع الفريق في المجموعة وتعزيز طموحاته في المنافسة على اللقب القاري.

ويواجه النادي الأهلي تحديًا كبيرًا في مواجهته أمام ميدياما اليوم، حيث يفتقد لعدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات والإيقاف. غياب حارس المرمى محمد الشناوي يعتبر خسارة كبيرة للفريق، كما أن غياب العديد من اللاعبين الآخرين يضع تحديًا إضافيًا أمام المدرب مارسيل كولر.

ومن بين الغائبين البارزين، يشمل القائمة كل من أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي وكريستو، وجاء ذلك بسبب الإصابات. كما يتأثر الفريق بغياب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب الإيقاف.

ورغم هذه الغيابات الكبيرة، يتوقع الجميع أن يبذل النادي الأهلي قصارى جهده لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، حيث يعتبر التحدي الراهن فرصة لبعض اللاعبين البدلاء للظهور بشكل بارز والمساهمة في تحقيق الأهداف الفريق.

وتنطلق صافرة الحكم لبداية الشوط الأول في مباراة الأهلي أمام ميدياما اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت غانا. ستُقام هذه المباراة على ملعب بابا يارا في غانا، ويترقب عشاق اللعبة هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة أداء الفريقين في هذه المواجهة الهامة ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويُذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية السادسة، مما يتيح للمشجعين متابعة الحدث مباشرة ومشاهدة كل لحظة من اللقاء عبر شاشات التلفاز. يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقعهما في ترتيب المجموعة، مما يزيد من حماس الجماهير وتوتر المباراة.

تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني اليوم