نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والأخدود في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره الأخدود عصر اليوم الجمعة 23-2-2024 على ملعب "نادي التعاون"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق الأخدود المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة.

موعد مباراة التعاون ضد الأخدود في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة التعاون والأخدود اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة التعاون ضد الأخدود عصر اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.