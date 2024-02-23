نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة تعديل موعد مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة

حقيقة تعديل موعد مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة.. الليلة، يترقب عشاق الكرة الإفريقية ومحبو النادي الأهلي بفارغ الصبر موعد مباراتهم أمام فريق ميدياما، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم (2023/2024). ستجري المواجهة الرياضية على أرضية ستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي.

وبالنسبة للجماهير الراغبة في متابعة اللقاء، سيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية، والتي تعتبر واحدة من القنوات المختصة في نقل أبرز الأحداث الرياضية. يُنصح بمتابعة التحديثات الأخيرة بشأن القنوات الناقلة والتوقيت الدقيق للمباراة لضمان متابعة الحدث بشكل صحيح وموثوق.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في الفقرات التالية كل المعلومات الضرورية حول مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، بدايةً من موعد المباراة الذي سيشهد تجاهلًا حماسيًا من قبل عشاق الكرة الإفريقية ومحبي المارد الأحمر. كما ستوفر التفاصيل حول القنوات الناقلة لهذه المواجهة الحماسية والمرتقبة.

مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية ومثيرة، بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق ميدياما الغاني، بحثًا من المارد الأحمر عن الفوز والصدارة لتلك المجموعة الصعبة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، والتي تضم "شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني"، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، قبل السقوط في فخ التعادل بالجولة الثانية أمام الفريق التنزاني بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبي أمام الفريق الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تحقيق الفوز خارج الديار أمام ميدياما من أجل الانفراد بالصدارة وضمان التأهل إلى ربع النهائي، وذلك من أجل الحفاظ على اللقب الإفريقي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام ميدياما

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة ميدياما، على النحو التالي:

الأهلي 6 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

ياجج أفريكانز التنزاني 4 نقاط.

ميدياما الغاني 4 نقاط.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي وميدياما، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وميدياما، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد "بابا يارا" في غانا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما.