ميلان وبنفيكا إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

ميلان وبنفيكا إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبيصعد ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" لكرة القدم، رغم خسارته 2 - 3 أمام مضيفه رين الفرنسي يوم الخميس، في إياب المرحلة المؤهلة لثمن النهائي في المسابقة القارية.

ويقام الدور المؤهل لدور الـ16 بين الفرق التي حصلت على المركز الثاني في ترتيب مجموعاتها في مرحلة المجموعات للمسابقة، والأندية التي نالت المركز الثالث في الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، وانتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

واستفاد ميلان من فوزه 3 - صفر على نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح لدور الـ16 في البطولة، عقب تغلبه 5 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام رين.

وافتتح بنيامين بوريجايد التسجيل لمصلحة رين في الدقيقة 11، وتعادل ميلان بهدف حمل توقيع لوكا يوفيتش في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف بوريجايد الهدف الثاني لرين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل رافاييل لياو لميلان في الدقيقة 58.

وعاد بوريجايد لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثالث لرين في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، محرزا 3 أهداف (هاتريك).

وتأهل بنفيكا البرتغالي لدور الـ16 عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه تولوز الفرنسي، لينال الفريق العريق بطاقة الصعود للدور المقبل، بسبب فوزه 2 - 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وبلغ أياكس أمستردام الهولندي ثمن النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه بودو غليمت النرويجي 2-1 بعد التمديد (4-3 بمجموع المباراتين).

وكان أياكس وبودو غليمت تعادلا 2-2 في مباراة الذهاب بهولندا، قبل أن ينجح أياكس في الفوز خارج الديار.

كما تأهل دينامو زغرب الكرواتي إلى الدور نفسه على الرغم من تعادله مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1-1 عقب فوزه عليه بهدفين لهدف ذهابا.

وحجز سيرفيت السويسري مقعده بعد فوزه على مضيفه لودوغوريتس البلغاري بهدف نظيف عقب التعادل سلبا بدون أهداف في مباراة الذهاب.