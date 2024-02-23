نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كلام تافه".. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تصريحات ناصر ماهر لاعب الفريق السابق، والمنتقل حديثًا في يناير الماضي إلى الزمالك.

سيد عبدالحفيظ: ناصر ماهر لم يُظلم في الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية ردا على تصريحات ناصر ماهر: "لما يبقى في كلام تافه مينفعش الواحد يرد عليه".

وأضاف: "أحيانًا يجب تجاهل هذا النوع من التصريحات وذلك ليس تقليلًا من ناصر ماهر، ولكن عندما يكون الكلام "تافه" لا بد من تجاهله".

وتابع: "ناصر من الممكن أنه لم يعد حساباته ليقول هذا الكلام، أتمنى له التوفيق، اجتهد في الأهلي ولكن وجهة نظر المدرب حينها عدم مشاركته اساسيًا، ولكنه لم يُظلم داخل الأهلي.. كرة القدم وجهات نظر".

وجدير بالذكر أن ناصر ماهر، المنتقل حديثًا للزمالك قد خرج بتصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية، قال خلالها: "الأهلي به نجوم، ولكن الزمالك يملك أساطير مثل شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي".