نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والأندية المتأهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل عقد المتأهلين للدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد نهاية صافرة مباراة روما وفينورد، والتي جاءت بفوز الفريق الإيطالي.

وتواجدت في هذا الدور، أندية قوية والذي يأتي على رأسهم ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني

وتقام اليوم الجمعة عند الواحدة ظهرًا، قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوربي بعد نهاية مباريات المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا وأصحاب المركر الثاني في الدوري الأوروبي.

موعد قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي

تقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، ظهر اليوم الجمعة.

وحسب لوائح البطولة لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضها، وتقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وحال التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

الأندية المتأهلة في دور الستة عشر:

مارسيليا الفرنسي

سبارتا براج التيشكي

ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

فرايبورج الألماني

كاراباج الأذربيجاني

سبورتنج لشبونة البرتغالي

روما الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

برايتون الإنجليزي

باير ليفركوزن الألماني

ليفربول الإنجليزي

رينجرز الاسكتلندي

سلافيا براج التشيكي

فياريال الإسباني

وست هام الإنجليزي



وتنقل قرعة الدوري الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.