نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى نبأً صادمًا قبل مواجهة أبو سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي المبيض مستشار السفارة المصرية بالجزائر، أن بعثة الزمالك وصلت إلى فندق الإقامة وتم توفير كل احتياجاتهم تمامًا، بعد التنسيق بين السفارة والجهاز الإداري للفريق الأبيض.

يلتقي الزمالك بنظيره أبو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.

مستشار سفارة مصر بالجزائر: من الصعب حضور الجالية لمباراة الزمالك وأبوسليم

قال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الطقس معتدل في الجزائر ويشبه مصر كثيرًا، والمباراة في مدينة عنابة، والتي تبعد 600 كيلو عن العاصمة، وهو ما يعوق انتقال الجالية المصرية إلى ملعب المباراة لتشجيع الزمالك أمام أبوسليم".

وأتم: "شعبية الزمالك بالتأكيد كبيرة في الجزائر، ونتمنى وجود مساندة من الجمهور الجزائري للفريق الأبيض".