نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء ميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية والافريقية مباراة الأهلي وميدياما الغاني والمقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر شبكة قنواتbein sports الراعي الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في مباراته الماضية مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا دون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 6 نقاط

2- شباب بلوزداد 5 نقاط

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط

4- ميدياما الغاني 4 نقاط