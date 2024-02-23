مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي ميدياما على أرضية ملعب بابا يارا.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجولة الخامسة من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان ثلاث نقاط، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل من الأهلي وميدياما لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة القوية على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في كأس دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وميدياما، في الدور الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، على ملعب بابا يارا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السادسة بتوقيت مصر.

السابعة بتوقيت السعودية وقطر.

الثامنة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأهلي وميدياما لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال إفريقيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة beIN Sports 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

معلق مباراة الأهلي وميدياما دوري أبطال إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة

بي إن سبورت 6 علي محمد علي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي معلول، ياسر ابراهيم.

خط الوسط: اليو ديانج، امام عاشور. احمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، انتونتي موديست.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات ويحتاج للفوز في مباراة ميدياما الغاني للاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 6 نقاط. شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط. يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط. ميدياما الغاني 4 نقاط.

صعوبات الأهلي قبل مواجهة ميدياما

بعثة الأهلي واجهت تحديات أثناء رحلتها إلى غانا، حيث تعرضت الطائرة لظروف طارئة أدت إلى توقفها في أكرا للتزود بالوقود وتعرضت لحادث أثناء المحاولة للإقلاع.

تم إيواء البعثة في فندق قريب، وغادرت غانا صباح الخميس متجهة إلى كوماسي، حيث استقرت في فندق الإقامة.

جرى الأهلي مرانه الختامي استعدادًا للمباراة أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.