نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرياض والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض نظيره الرائد عصر اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الرياض المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مباراة، فيما يحتل فريق الرائد المركز الخامس عشر بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة الرياض ضد الرائد في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الرياض ضد الرائد اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد الرائد في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الرياض ضد الرائد عصر اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق خالد المديفر.