نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول صفقات الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بوضع حد مالي للتعاقدات الجديدة التي حدثت خلال الفترة الشتوية الماضية.

شبانة: الزمالك وضع سقفًا للتعاقدات

قال شبانة خلال برنامجه "بوكس تو بوكس"، تم تقسيم الصفقات الجديدة إلى فئات الأولى 12 مليون، والثانية 10 مليون، والثالثة 6 مليون جنيه، بجانب بنود خاصة بنسبة المشاركات وتحقيق البطولات، وقد يحدث بعض الاستثناءات الخاصة في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين مثل شيكابالا أو زيزو.

وفي نفس السياق، أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حسم تأهله بنسبة كبيرة للدور القادم في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين انضموا للقائمة رغم عدم جاهزيتهم في الفترة الأخيرة وابتعادهم عن لقاء الإسماعيلي في الدوري.

وقال صلاح: "لا نريد تكرار ما حدث خلال فترة وجود أوسوريو، وتغيير مراكز اللاعبين، وكان من الأفضل ان يبدأ محمد عواد اساسيا في حراسة مرمى الزمالك امام الاسماعيلي".

وواصل: "عمر جابر سيلعب في مركز الظهير الأيسر، وفي الجبهة اليمنى لا يوجد سوى سيد نيمار وبجواره المثلوثي وحسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، ومن يريد الرحيل عن نادي الزمالك فلا توجد أي مشكلة، والوحيد الذي احترمته كان بنشرقي الذي التزم بعقده ثم رحل عن النادي".

وأتم: "نبيل دونجا ومحمد شحاتة ومحمد أشرف سوف يشاركون في خط الوسط ومن الممكن اللعب بـ أوباما على حساب شحاتة، وأحمد حمدي من الصعب أن يبدأ المباراة في ظل غيابه للاصابة الفترة الأخيرة، لا أعتقد أن جوميز سيقوم بتغيرات كثيرة في التشكيلة الأساسية".