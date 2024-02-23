سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رفضه لانتقال لاعب الأهلي إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أنه رفض انتقال أحد لاعبي القلعة الحمراء إلى بيراميدز في وقتٍ سابق.

عبدالحفيظ: رفضت رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر": "رفضت انتقال ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز لأن عقده كان مستمرًا مع الأهلي، وأنا لست رجل مثالي 100%، لكنني أحب عملي للغاية".

وتابع عبدالحفيظ: "ناصر ماهر عندما ينتهي عقده ينتقل للنادي الذي يريده في صفقة مجانية، ولكن ما دام مرتبط بعقدٍ معنا لا تفرض عليا النادي الذي تريد الانضمام له".

وأضاف عبدالحفيظ: "هناك صراع ثلاثي بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، لو كان ناصر انضم لبيراميدز فسوف ينضم عبد الله السعيد للزمالك، أو هناك احتمال أن يكون الثنائي في فريق واحد، فبالتالي أين الذكاء الإداري في الأمر؟".

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن ناصر ماهر لم يتعرض للظلم في الأهلي كونه لم يشارك بصفة أساسية مؤكدًا أن القرار فني بحت.

يذكر أن ناصر ماهر قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، ليزامل عبدالله السعيد المنتقل أيضًا للقلعة البيضاء.