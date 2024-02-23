نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال ينصح كولر بشأن وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أنه من الأفضل أن يشارك وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي كبديل في مباراة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ميدياما في الساعة السادسة مساء غد الجمعة، في اللقاء الذي سيقام على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيحتفظ بـ "وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: لا أفضل اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منذ البداية على وسام أبو علي في خط الهجوم حتى لا يتم حرقه فنيًا.