نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودته من الاعتزال الدولي.. كروس يحدد مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مواصلة مشواره الرياضي مع الفريق الملكي.

كروس مستمر مع ريال مدريد لموسم آخر

أفاد الإعلامي إيدو أجيري عبر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير أن توني كروس يتجه للاستمرار مع ريال مدريد لعام آخر.

وينوي الألماني توني كروس، البقاء مع ريال مدريد، في الموسم المقبل 2024/25، بدلًا من الانتقال إلى وجهة أخرى.

وكان توني كروس قد أعلن أمس الخميس، تراجعه عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

وأشار توني كروس إلى أنه سيعود للتواجد مع منتخب ألمانيا للمشاركة في مباريات ودية في شهر مارس وسينهي الموسم في كأس أمم أوروبا.