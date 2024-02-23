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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عمرو أبو العز، رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض سيخوض غدا التدريب الجماعي على الملعب الفرعي للمباراة.

عمرو أبو العز: استقبال بعثة الزمالك في الجزائر كان رائعًا.. وجلسة حسين لبيب حافز للجميع



وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي "مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "الفريق سيخوض تدريب الغد في العاشرة والنصف صباحا، والاستقبال كان رائع لنا في الجزائر وكل شيىء كان مرتب".



وأضاف: "أحمد فتوح تواجد معنا لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وحضور كابتن حسين لبيب التمرين الأخير قبل السفر حافز لنا جميعا لتحقيق الفوز".



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.