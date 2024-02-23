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أحمد جودة - القاهرة - دوري أبطال أفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والتشكيل والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والتشكيل والقنوات الناقلة، تستعد كرة القدم الإفريقية لرقصة ملحمية على أرض الميدان، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري بفخره وعزمه مع منافسه اللدود ميدياما الغاني في مباراة نارية ضمن الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، يعد هذا الصراع الكروي بين الأهلي وميدياما لحظة مهمة تمثل تحدٍّ رياضيًا وفرصة للأندية لتحقيق النقاط الثلاث والتقدم نحو مراحل متقدمة في البطولة المرموقة.

ستكون المواجهة في ملعب "بابا يارا" في مدينة كوماسي الغانية، حيث سيتألق نجوم الفريقين لتقديم عرض كروي مثير يثير تشويق عشاق اللعبة. يأمل الأهلي في استغلال ميزانيته الهجومية وخبرته الكبيرة للخروج بالنقاط الثلاث، بينما يسعى ميدياما إلى تحقيق المفاجأة وتحقيق فوز يعزز آماله في التأهل.

دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والتشكيل والقنوات الناقلة

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وفي هذا الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

يستضيف ملعب ستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي بغانا المباراة بين الأهلي وميدياما الغاني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2024.

متى موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا؟

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السادسة مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، رضا سليم "بيرسي تاو".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع أحداث مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 6.

تردد قناة Bein sports HD 6

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع أيضًا مباراة الأهلي المرتقبة ضد فريق ميدياما الغاني على قناة فضائية مفتوحة، وهي قناة الجزائرية الأرضية عبر قمر صناعي نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا