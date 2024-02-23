نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الوداد.. موعد مباراة أسيك وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مباراة أسيك وسيمبا وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

يحتل أسيك ميموزا المركز الأول برصيد 10 نقاط، خاض خلالهم 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في حين، يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 5 نقطة، خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

تقابل الفريقان 3 مرات، فاز أسيك ميموزا في مرة واحدة وفاز سيمبا في مباراة واحدة بينما تعادل الفريقان في مباراة واحدة.

موعد مباراة أسيك وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة اسيك وسيمبا يوم الجمعة 23 فبراير 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الوداد وجوانينج جالاكسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتنقل أحداث المباراة على قناة beIN Sports 6 HD.