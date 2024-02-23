موعد مباراة الهلال السوداني وبترو اتلتيكو في دوري ابطال افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة الهلال السوداني وبترو أتلتيكو وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



موعد مباراة الهلال وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة الهلال وبترو أتلتيكو يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على ملعب الهلال معقل الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتنقل أحداث المباراة على قناة beIN Sports 5 HD.

يتصدر بترو اتلتيكو الانجولي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بعدما خاض 4 مباريات سابقة، فاز في مباراتين وتعادل في مبارتين ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف ولم يستقبل أي هدف حتى الآن.

ويتواجد الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بينما جاء النجم الساحلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بينما يحتل الهلال السوداني المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة آخرى وخسر مبارتين وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف هداف.