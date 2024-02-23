نجم بايرن ميونخ ينتظر حسم مصيره بعد رحيل توخيل

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب أحد نجوم فريق بايرن ميونخ، حسم مستقبله في نهاية الموسم وذلك بعد رحيل المدير الفني توماس توخيل عن منصبه.

ماتياس تيل ينتظر حسم مستقبله مع بايرن ميونخ

كان نادي بايرن ميونخ قد أعلن الانفصال عن مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تحقيق نتائج مخيبة مع الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن مدرب بايرن ميونخ الجديد سوف يشارك في حسم مستقبل المهاجم الفرنسي ماتياس تيل.

وأشار رومانو إلى أن ماتياس تيل يريد البقاء في بايرن ميونخ فهو يحب النادي البافاري ولكنه يحتاج لضمانات من أجل الحصول على وقت كافٍ للعب.

ولفت فابريزيو رومانو إلى أن ماتياس تيل كان من الممكن أن يرحل في نهاية الموسم بنسبة كبيرة لو بقي المدرب توخيل في منصب المدير الفني.