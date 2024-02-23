نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير لرضا عبد العال بشأن مباراة الاهلي وميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني صعبة بسبب ما تعرضت له بعثة القلعة الحمراء في أكرا.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر برحلة الطيران الشاقة في طريقه إلى غانا استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: الأهلي سيتأثر بالارهاق الشديد في مباراة ميدياما الغاني بسبب ما تعرضت له طائرة الفريق من عطل ثم استكمال الرحلة.

قائمة الأهلي لمباراة ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير

الهجوم: موديست – وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.