تشكيل الأهلي المتوقع ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وفاز الأهلي بمباراة الذهاب بنتيجة 3-0 في القاهرة، ولم يعرف المارد الأحمر الهزيمة في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات. وتعادل الفريق 0-0 في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال أمام شباب بلوزداد إذ لم يسدد أي تسديدة على مرمى الفريق الجزائري.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلى - رضا سليم