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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر مع الفريق في الفترة الحالية.

محمد بركات: الأهلي في أمان مع مصطفى شوبير

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ظل وجود مصطفى شوبير فالأهلي في أمان، لأننا رأينا مستواه".

وأضاف: "مصطفى شوبير كان نجمًا في مباراة شباب بلوزداد مع ياسر إبراهيم، ووجوده مع الفريق يجعل غياب محمد الشناوي غير مؤثر".

وتابع: "الخلافات في تشكيل الأهلي ستكون في وسط الملعب، في ظل احتمالية مشاركة عمرو السولية، وأيضًا في مركز المهاجم بين وسام أبو علي وأنتوني موديست".

وواصل: "أيضًا من المحتمل أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بطاهر محمد طاهر على حساب بيرسي تاو، أو يدفع برضا سليم مع حسين الشحات في مراكز الأجنحة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "نتمنى من لاعبي الأهلي أن يكونوا في قمة تركيزهم، وأن يعملوا بشكل جماعي في مباراة ميدياما، التأمين الدفاعي سيكون مهمًا في تلك المباراة، لعدم منح فرصة ارتفاع المعنويات للفريق الغاني".