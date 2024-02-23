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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما يتردد بشأن وجود أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بسبب عدم سفر اللاعب مع زملائه لمواجهة مدياما الغاني.

أزمة بين كهربا وكولر.. شوبير يكشف الحقيقة



وقال شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا توجد مشكلة إطلاقًا بين كهربا وكولر، ولم يكن هناك أي شئ من قبيل هذا.. كهربا ذهب إلى مارسيل كولر، وخالد بيبو مدير الكرة، وقال لهما إنه لو هناك فرصة لعدم سفره سيكون ذلك أمر جيد، ولو طلبوا منه السفر فإنه سيكون جاهز لذلك".

وكان كهربا قد طلب عدم السفر مع الأهلي إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، من أجل حضور فرح شقيقته أمس الأربعاء.

وأضاف: "وكان رد كولر وبيبو لكهربا سندرس الأمر ونرد عليك، ثم بعد ذلك وافقوا بعد شفاء وسام أبو علي وسفره وأيضا تواجد أنتوني موديست".

واختتم: "كهربا شارك لمدة 3 دقائق في مباراة شباب بلوزداد ولم يكن لديه أي مشكلة".

وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الغاني غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.