نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ3 ملايين دولار.. نجم تونس يوافق على الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اقتراب قدوم محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري، إلى صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

محمد علي بن رمضان يقترب من الأهلي

أشار موقع "كورة 24" التونسي إلى أن اللاعب الدولي محمد علي بن رمضان قد وافق على مسألة الانضمام لصفوف الأهلي في الصيف المقبل.

وذكر المصدر ذاته أن لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان أبدى موافقته على عرض الأهلي والذي يصل تقريبًا إلى 3 ملايين دولار، دون توضيح تفاصيل أخرى عن مدة العقد.

ولفت الموقع إلى أنه محمد علي بن رمضان وافق على خطوة الانتقال إلى الأهلي، بعدما لم يتمكن من حجز مكانة أساسية في تشكيل فريقه في المجر.

يشار إلى أن محمد علي بن رمضان ارتبط اسمه بالنادي الأهلي في وقتٍ سابق، بعد تألقه في صفوف فريقه السابق الترجي التونسي.