نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي ضد ميدياما اليوم الجمعة 23-2-2024 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد ميدياما

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وميدياما الغاني في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي وميدياما عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

قائمة الأهلي لمباراة ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير

الهجوم: موديست – وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

