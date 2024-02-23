تشيلسي يجدد اهتمامه بضم مدافع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني وذلك في فترة انتقالات الصيف المقبل.

تشيلسي مهتم باستقطاب جول كوندي

وحسب موقع "HITC Football" الإنجليزي فأن كشافة نادي تشيلسي كانوا حاضرين لمشارهدة الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة خلال تعادل "البارسا" مع نابولي في دوري أبطال أوروبا (1-1) وأيضًا تابعوا النيجيري فيكتور أوسيمين هداف بطل الدوري الإيطالي.

وأوضح الموقع أن كشافة تشيلسي أبدوا اهتمامًا خاصًا بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمين، وأيضًا عاد كوندي البالغ من العمر 25 عامًا، إلى رادار النادي اللندني.

وأشار الموقع إلى أن نادي تشيلسي يتطلع لحسم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

انضم جول كوندي إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من إشبيلية، وعقده ممتد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2027.

ومن المنتظر أن يعود نادي تشيلسي لفتح خط الاتصالات بإدارة برشلونة من أجل التفاوض حول قدوم جول كوندي إلى "ستامفورد بريدج".