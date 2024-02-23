نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد ميدياما اليوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الأهلي ضيفا على منافسه فريق ميدياما الغاني، اليوم الجمعة 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد ميدياما

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي أمس على استاد بابا يارا في غانا، وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم منذ وصوله لغانا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي وميدياما عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

تصريحات مارسيل كولر

وفي سياق متصل، قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: واجهنا صعوبات كبيرة يوم الاربعاء، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا.

وأضاف المدير الفني: هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أول أمس.