نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكتيك لا يمثل 10% في الكرة؟.. رد قوي من سيد عبدالحفيظ على تصريح أيمن عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على رأي أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق بأن الجانب التكتيكي في كرة القدم لا يتخطى 10%.

سيد عبدالحفيظ يرد على رأي أيمن عبدالعزيز

قال سيد عبدالحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر": "أرض تصريح أيمن عبدالعزيز تمامًا لأن كرة القدم أساسها التكتيك".

وتابع قائلًا: "اختيار التشكيلات يأتي بناءً على التكتيك، المدرب من الطبيعي يضع خططًا وسيناريوهات في كل مباراة لتنفيذها".

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "لو التكتيك لا يمثل سوى 10% من كرة القدم، فبالتالي لن نجد تفاوت بين مستوى وفكر المدربين ولا أسعارهم".

وتمسك أيمن عبدالعزيز، من جانبه، بتصريحه السابق مؤكدًا: "تصريحي الأخير الكابتن مؤمن سليمان قال لي أن 5 سنوات لمدرب لايبزيج الألماني وهو عنده 38 سنة، طلع قال التكتيك لا يمثل سوى 5%".

وشدد نجم الزمالك: “لن أعدل رأيي، وأنا عندي قناعاتي الشخصية، التكتيك لا يمثل 10% من طريقة اللعب هذه النسبة طبيعية”.