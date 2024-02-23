نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية والافريقية مباراة الأهلي وميدياما الغاني والمقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر شبكة قنوات beinsports الراعي الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في مباراته الماضية مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا دون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- أكرم توفيق- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلى- رضا سليم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 6 نقاط

2- شباب بلوزداد 5 نقاط

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط

4- ميدياما الغاني 4 نقاط