نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير لجماهير ريال مدريد بشأن كورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، الموعد المحتمل لعودة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بعد غياب للإصابة.

كورتوا يعود لريال مدريد قبل نهاية الموسم

أوضح موقع "ريليفو" الإسباني أن هناك تفاؤل داخل ريال مدريد بأت تيبو كورتوا سيكون جاهزًا للعودة إلى مركز حراسة المرمى في المباريات الحاسمة من الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإسباني إلى إمكانية تواجد الحارس كورتوا في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال تأهل ريال مدريد.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن البلجيكي الدولي كورتوا يرفض حاليًا الإجتماع بمدربه كارلو أنشيلوتي من أجل الحديث عن تاريخ محدد لعودته من الإصابة.

ويأتي ذلك، لعدم رغبة تيبو كورتوا في تشتيت الانتباه أو التأثير على تركيز زميله الأوكراني أندري لونين في المباريات القمة مع الفريق الملكي.