نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23- 2- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة لها.
وإليكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 فبراير:
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
ميدياما X الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الهلال X بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5
أسيك ميموزا X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ميتز X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X الأخدود – الساعة 4 عصرا على قناة 1 SSC
الرياض X الرائد – الساعة 4 عصرا على قناة 2 SSC