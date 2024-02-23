الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23- 2- 2024 والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23- 2- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة لها.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 فبراير:

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ميدياما X – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6        

الهلال X بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5            

أسيك ميموزا X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

ريال سوسييداد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3          

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  

بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  

باير ليفركوزن X  ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة  على قناة beIN Sports HD 1          

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
ميتز X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون X الأخدود – الساعة 4 عصرا على قناة 1 SSC              

الرياض X الرائد – الساعة 4 عصرا على قناة 2 SSC

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا