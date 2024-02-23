نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23- 2- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة لها. وإليكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 فبراير: مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ميدياما X الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6 الهلال X بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5 أسيك ميموزا X سيمبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ريال سوسييداد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ميتز X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة التعاون X الأخدود – الساعة 4 عصرا على قناة 1 SSC الرياض X الرائد – الساعة 4 عصرا على قناة 2 SSC