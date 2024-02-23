نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ده راجل ملط.. سيد عبد الحفيظ يكشف ما حدث في خطوبة نجم الزمالك (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة حول ما حدث له في موقف سابق مع أحد نجوم الزمالك.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن موقف مع لاعب في الزمالك

قال سيد عبدالحفيظ في حديثه عبر قناة “إم بي سي مصر”: “في لاعب بنادي الزمالك طلب مني الوقوف معه في خطوبة، وحاليًا يسبني!”.

ورفض سيد عبدالحفيظ، ذكر اسم لاعب الزمالك المقصود بحديثه قائلًا: “ده راجل ملط”.

كما أبدى سيد عبدالحفيظ، عدم موافقته على تصريح أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك والذي قال خلاله أن التكتيك لا يمثل 10% في كرة القدم.

وتمسك أيمن عبدالعزيز، من جانبه، بتصريحه السابق مشيرًا: "بعد تصريحي الأخير الكابتن مؤمن سليمان قال لي أن 5 سنوات لمدرب لايبزيج الألماني وهو عنده 38 سنة، وقال التكتيك لا يمثل سوى 5%".

وشدد نجم الزمالك: “لن أعدل رأيي، وأنا عندي قناعاتي الشخصية، التكتيك لا يمثل 10% من طريقة اللعب هذه النسبة طبيعية”.