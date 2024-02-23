نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح وضمك في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الفتح نظيره فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن، مساء اليوم الجمعة، الموافق 23 فبراير الجاري.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الإنتصار، خلال تلك المباراة من أجل دخوله في المنافسة على صراع المركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقي الفتح وضمك على أرضية ملعب " مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية "، ويتسع هذا الملعب لحضور 27500 مشجع.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح وضمك

تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC Sports، وهي مجموعة قنوات رياضية سعودية تبث على القمر الصناعي النايل سات، وسيعلق على المباراة المعلق، جعفر الصليح، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي والممتع.

ترتيب الفتح وضمك بدوري روشن

يحتل فريق ضمك المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على فريق الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

