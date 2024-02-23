نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الضاربة تحكم تشكيلة الأهلي أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسبل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام ميدياما؛ كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - رضا سليم