نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة، الموافق 23 فبراير الجاري.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه وهو فريق النصر.

ويطمح الزعيم في زيادة تلك الفارق من أجل حسم بطولة دوري روشن سريعًا، ودون تعقيدات، بينما يحاول العالمي تحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل استمرار الصراع حتى الجولة الاخيرة أملًا في تعثر الفريق الهلالي خلال المواجهة المقبلة.

وتقام الليلة ثلاث مواجهات هامة في الدوري السعودي، وهم:

- الرياضة يواجه الرائد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر

- والتعاون يواجه الأخدود في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر

- ويختتم مواجهات اليوم فريق الفتح أمام نظيره ضمك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل مواجهات الليلة:

1- الهلال 56 نقطة

2- النصر 49 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4- التعاون 35 نقطة

5- الإتحاد 34 نقطة

6- ضمك 30 نقطة

7- الفتح 29 نقطة

8- الاتفاق 28 نقطة

9- الوحدة 26 نقطة

10- الشباب 24 نقطة

11- الأخدود 23 نقطة

12- الخليج 22 نقطة

13- الفيحاء 22 نقطة

14- الرائد 19 نقطة

15- الرياضة 19 نقطة

16- الطائي 18 نقطة

17- أبها 15 نقطة

18- الحزم 13 نقطة

