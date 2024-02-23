نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال سوسيداد وفياريال في الدوري الاسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم متابعينا خلال السطور التالية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد ضد نظيره فياريال في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد نظيره نادي فياريال مساء اليوم الجمعة 22 فبراير 2024، في الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدوري الاسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب أنويتا المباراة المرتقبة بين نادي ريال سوسيداد ضد نظيره نادي فياريال في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال

تذاع أحداث مباراة ريال سوسيداد ضد نظيره نادي فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نادي فياريال في لمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.