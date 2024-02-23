مباراة الاهلي وميدياما بث مباشر اليوم .. طريقة مشاهدة الماتش من المنزل

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رياض - احمد صلاح - تجرى مباراة الاهلي وميدياما في غانا في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، بعد معاناة صعوب تكبدها النادي الأهلي للوصول إلى كوماسي مكان إقامة المباراة وإبلاغه بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الاهلي وميدياما اليوم الجمعة

ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة الاهلي وميدياما الغاني اليوم مساء الجمعة الساعة 6 مساءً في القاهره و7 مساء في السعودية و8 مساء في الإمارات على ملعب بابا يارا فى غانا، وغير معلوم هل ستؤير حادث طائرة النادي الأهلي على الفريق اليوم أم لا؟

ما هي أهمية مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم؟

تكمن أهمية مباراة النادي الأهلي أمام الفريق الغاني؛ حيث يسعى المارد الأحمر للتأهل للدور التالى من البطولة ومواصلة النجاح حتى الوصول للمباراة النهائية واستكمال المسيره التى بدأها فى هذا الموسم الرياضي المتميز؛ لاستكمال مسيرته بعد ذلك فى كأس العالم للاندية القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وميدياما الغانى

مباراة النادي الأهلي وميدياما الغاني غير مذاع على القنوات المفتوحة، وتعد قناة بى ان سبورت المالك الوحيد لبث ونقل مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، ويعلق على المباراة على محمد على في قناة بى إن سبورت 6.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة الأهلي وميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة باعتبارها تنقل بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت الرياضية، و التردد: 11054 أفقي، معدل الترميز: 27500 ، والتصحيح: 4/3.

طريقة مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما في المنزل

توجد طريقة لمشاهدة مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل إحدى تطبيقات البث المباشر لكرة القدم والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي، وأن عن طريق القنوات

تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني