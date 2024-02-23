نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمزاملة مبابي؟.. حقيقة رغبة أشرف حكيمي في العودة إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير فرنسية مؤخرًا، أن المغربي الدولي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بات على وشك مغادرة الفريق العاصمي في الفترة القادمة.

أشرف حكيمي مستمر مع باريس سان جيرمان

توقعت تقارير إعلامية في فرنسا، اقتراب أشرف حكيمي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وزعمت التقارير أن ريال مدريد يعد الوجهة المفضلة لدى أشرف حكيمي؛ نظرًا لأنه نشأ في فريق الشباب وأصبح جزءًا من الفريق الأول في “الميرينجي”.

ولكن صحيفة “آس” الإسبانية أكدت إن اللاعب أشرف حكيمي لا يخطط لمغادرة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أشرف حكيمي يريد الالتزام بالمدة المتبقية في عقده مع باريس سان جيرمان، حتى عام 2026.

انضم أشرف حكيمي صاحب الـ25 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في 2021 قادمًا من إنتر ميلان، وسبق أن تدرج في الفئات العمرية بنادي ريال مدريد.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد حسم اتفاقه مع الفرنسي كيليان مبابي لينضم إلى الفريق الملكي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الرياضي الحالي.