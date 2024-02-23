نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم.. استمتع بأبرز الأحداث الكروية وقنوات البث المباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى كرة القدم بشعبية واسعة كلعبة جماعية على مستوى العالم، حيث يتابع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مباريات الفرق المفضلة لديهم. وضمن إطار تقديم كل ما يهم متابعيها.

مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2024



في سبيل تعزيز تجربة مشاهدة فنون كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، نستعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات أبرز الدوريات العالمية والقنوات الناقلة لكل منها.

مباريات دوري روشن اليوم



- التعاون × الأخدود، الساعة 05:00 / قنوات البث: SSC Extra 1 HD - SSC Extra 1 SD.

- الرياض × الرائد، الساعة 05:00 / قنوات البث: SSC Extra 1 HD - SSC Extra 1 SD.

- الفتح × ضمك، الساعة 08:00 / قنوات البث: SSC Extra 1 HD - SSC Extra 1 SD.

مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم



- ميدياما × الأهلي، الساعة 07:00 / قناة البث: beIN SPORTS 6.

- الهلال × بترو أتلتيكو، الساعة 07:00 / قناة البث: beIN SPORTS 5.

- أسيك ميموزا × سيمبا، الساعة 10:00 / قناة البث: beIN SPORTS 6.

مباراة الدوري الإيطالي اليوم



- بولونيا × هيلاس فيرونا، الساعة 10:45 / قناة البث: AD Sports Premium 1.

مباراة الدوري الألماني اليوم



- بايرن ليفركوزن × ماينز، الساعة 10:30 / قناة البث: beIN SPORTS 1.

مباراة الدوري الفرنسي اليوم



- مينز × ليون، الساعة 11:00 / قناة البث: beIN SPORTS 4.